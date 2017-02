Por segundo año consecutivo FEDESARROLLO es el tercer mejor centro de pensamiento de Centro y Sur América

Por segundo año consecutivo FEDESARROLLO es catalogado como el tercer mejor centro de pensamiento en Centro y Sur América, de acuerdo con el último reporte Global Go To Think Tank Index (GGTTI) elaborado por el Instituto Lauder de la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos. Así mismo y al igual que el año anterior, dentro de los 774 centros de pensamiento de la región evaluados, FEDESARROLLO sólo es superado por la Fundación Getulio Vargas de Brasil y la CEPAL de Chile. En Colombia, dentro de un total de 40 centros, FEDESARROLLO se mantiene en el primer lugar como en los años anteriores.

En la evaluación realizada para un total de 6.846 centros de pensamiento a nivel mundial, FEDESARROLLO aparece en el puesto 101 y ocupa la posición 83 entre los centros fuera de Estados Unidos.

Es de destacar también que a nivel mundial, en la categoría de mejores centros de pensamiento en temas de educación, FEDESARROLLO ocupa la posición 21 y en la de mejores centros de pensamiento en el área de política económica interna, el puesto 33.

El índice GGTTI se publica desde el año 2006 con el propósito de reconocer las contribuciones y nuevas tendencias de los centros de pensamiento en el mundo. Son cerca de 30 los aspectos evaluados en este ranking, dentro de los que se destacan el liderazgo de su cuerpo directivo, la calidad y reputación de sus investigadores, la calidad y reputación de sus investigaciones, el número de publicaciones, el impacto de sus análisis en la política pública, su reputación frente a los hacedores de política, su compromiso por producir análisis independientes, su reputación frente a los medios de comunicación y el impacto en la sociedad.

Leonardo Villar, Director Ejecutivo de Fedesarrollo “Estos resultados nos deben enorgullecer a todos los que trabajamos en Fedesarrollo y constituyen un reconocimiento a la labor que ha desempeñado la fundación a lo largo de 46 años de vida.”

Lea el informe completo del Índice Global Go To Think Tank [GGTTI] haciendo clic para descargar.